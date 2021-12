Israele vieta i pellegrinaggi di Natale ai cristiani. “Misura razzista” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Frontiere chiuse fino al 29 dicembre e dunque ingresso vietato agli stranieri, per evitare il diffondersi della variante Omicron del Covid. Così il governo di Tel Aviv torna a trincerarsi, dopo aver reso Israele di nuovo visitabile ai non residenti per appena 28 giorni. Confini blindati per tutti fedeli cristiani, ma non per molti ebrei. Una doccia fredda in pieno dicembre per chi contava di effettuare i consueti pellegrinaggi di Natale in Terra Santa. Natale: Israele chiude ai pellegrini cristiani, ma apre a gruppi di ebrei Per questo alcune comunità cristiane hanno provato a ottenere permessi appositi. Nulla di fatto però, il comitato governativo – guidato dal ministro Ayelet Shaked – ha deciso che soltanto alcuni gruppi di giovani ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Frontiere chiuse fino al 29 dicembre e dunque ingressoto agli stranieri, per evitare il diffondersi della variante Omicron del Covid. Così il governo di Tel Aviv torna a trincerarsi, dopo aver resodi nuovo visitabile ai non residenti per appena 28 giorni. Confini blindati per tutti fedeli, ma non per molti ebrei. Una doccia fredda in pieno dicembre per chi contava di effettuare i consuetidiin Terra Santa.chiude ai pellegrini, ma apre a gruppi di ebrei Per questo alcune comunità cristiane hanno provato a ottenere permessi appositi. Nulla di fatto però, il comitato governativo – guidato dal ministro Ayelet Shaked – ha deciso che soltanto alcuni gruppi di giovani ...

