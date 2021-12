Investimento mortale a Minturno, operaio travolto da un’auto pirata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Minturno – Investimento mortale nella tarda serata di ieri a Marina di Minturno. un’auto ha travolto un uomo mentre stava attraversando la strada al chilometro 130 di via Appia e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Scauri, coordinati dal comando Compagnia di Formia, e i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di tenere in vita l’uomo che purtroppo non ce l’ha fatta. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma sono state avviate immediatamente. In breve è stato dato un nome all’uomo investito, si tratta di un operaio di 61anni di origine tunisina che lavorava a Cassino, ma viveva con la famiglia a Minturno. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e verificano se ci sono eventuali ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)nella tarda serata di ieri a Marina dihaun uomo mentre stava attraversando la strada al chilometro 130 di via Appia e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Scauri, coordinati dal comando Compagnia di Formia, e i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di tenere in vita l’uomo che purtroppo non ce l’ha fatta. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma sono state avviate immediatamente. In breve è stato dato un nome all’uomo investito, si tratta di undi 61anni di origine tunisina che lavorava a Cassino, ma viveva con la famiglia a. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e verificano se ci sono eventuali ...

