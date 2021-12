Inter, fari puntati su tre talenti italiani: la situazione! (Di giovedì 16 dicembre 2021) L‘Inter di Simone Inzaghi è balzata in testa alla classifica grazie all’ultimo mese e mezzo condito da sole vittorie. Si è passati dall’essere quasi a -10 dopo il gol di Zielinski in Inter-Napoli ad essere primi da soli a due giornate dal primo giro di boa. Scamacca Raspadori SassuoloIntanto sul fronte mercato Marotta sarebbe a caccia di talenti giovani, possibilmente italiani, per italianizzare la sua rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe un intesa di massima con il Sassuolo, bottega migliore per i giovani in Italia: davanti uno tra Raspadori e Scamacca ed in mezzo Frattesi che possono diventare i futuri obiettivi di mercato della possibile squadra che sarà di nuovo scudettata. LEGGI ANCHE: Napoli, novità sul rinnovo di Insigne: le parole dell’agente! Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) L‘di Simone Inzaghi è balzata in testa alla classifica grazie all’ultimo mese e mezzo condito da sole vittorie. Si è passati dall’essere quasi a -10 dopo il gol di Zielinski in-Napoli ad essere primi da soli a due giornate dal primo giro di boa. Scamacca Raspadori SassuoloIntanto sul fronte mercato Marotta sarebbe a caccia digiovani, possibilmente, perzzare la sua rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe un intesa di massima con il Sassuolo, bottega migliore per i giovani in Italia: davanti uno tra Raspadori e Scamacca ed in mezzo Frattesi che possono diventare i futuri obiettivi di mercato della possibile squadra che sarà di nuovo scudettata. LEGGI ANCHE: Napoli, novità sul rinnovo di Insigne: le parole dell’agente!

