Infettivologa Lichtner | ‘monoclonali funzionano ma possiamo fare di più

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) – “Gli anticorpi monoclonali. Abbiamo ottenuto un’ottima risposta da parte degli 801 pazienti positivi a Covid-19 trattati con questi farmaci, evitando loro – soggetti a rischio per varie comorbidità – che sviluppassero la forma grave della malattia o che finissero in terapia intensiva. L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è il centro che nel Lazio ha effettuato più somministrazioni di anticorpi monoclonali, madi più per evitare ospedalizzazioni e decessi”. Così Miriam, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Goretti di Latina, in prima linea nella gestione dell’emergenza sin dall’inizio, fa il punto sulla base dell’esperienza maturata nel campo dei monoclonali anti-Covid in uso dal marzo 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.