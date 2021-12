Inail Sicilia e Unipa | al via i corsi per gli studenti di Ingegneria

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Promuovere iniziative di formazione, attivare stage, tirocini formativi e di orientamento per creare un vero collegamento tra formazione universitaria e mondo del lavoro; questi sono i principali ...

... questi sono i principali obiettivi del protocollo d'intesa firmato da Carlo Biasco, direttore regionale, e Fabrizio Micari, rettore dell'Università degli Studi di Palermo. Prosegue, ......del confronto l'atteso disegno di legge sul riordino del settore delle acque termali in, ... Armao - è stata quella, dopo un passaggio in Conferenza Stato - Regioni, di rivolgersi ache ha ...Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il bando Isi 2021 metterà a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza quasi 274 milioni di euro di i ...Roma, 16 dic. (Labitalia) - Il bando Isi 2021, presentato oggi a Roma dai vertici dell'Inail con una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il minist ...