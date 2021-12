In Spagna vanno in tribunale con Real e Barcellona, in Italia si studiano cavilli persino per la Salernitana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ora parlano i “trustee”. Sarebbero, i trustee, quelli che dovevano governare la Salernitana in attesa che piovesse dal cielo un’entità che acquistasse la società da Lotito, sollevando il calcio Italiano dall’ennesima figuraccia incombente. Ebbene i trustee dicono che non s’è fatto vivo nessuno. La Salernitana in Serie A resta invenduta. Loro ovviamente usano il galateo della burocrazia, per morbidezza: nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile” poiché carente della “sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione”. Contrabbandano l’idea che un’offerta – almeno una – sia effettivamente arrivata. Ma soprattutto chiedono alla Federcalcio di “valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita con l’obiettivo di permettere all’Us ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ora parlano i “trustee”. Sarebbero, i trustee, quelli che dovevano governare lain attesa che piovesse dal cielo un’entità che acquistasse la società da Lotito, sollevando il calciono dall’ennesima figuraccia incombente. Ebbene i trustee dicono che non s’è fatto vivo nessuno. Lain Serie A resta invenduta. Loro ovviamente usano il galateo della burocrazia, per morbidezza: nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile” poiché carente della “sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione”. Contrabbandano l’idea che un’offerta – almeno una – sia effettivamente arrivata. Ma soprattutto chiedono alla Federcalcio di “valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita con l’obiettivo di permettere all’Us ...

Advertising

NapoliVertical : RT @napolista: In Spagna vanno in tribunale con Real e Barcellona, in Italia si studiano cavilli persino per la #Salernitana La differenza… - Sandro69920174 : RT @OrtigiaP: CAPOLAVORO DI @massimogara favorevolissimo al #greenpass, ora si gode i risultati fallimentari.L'Italia del turismo di nuovo… - napolista : In Spagna vanno in tribunale con Real e Barcellona, in Italia si studiano cavilli persino per la #Salernitana La d… - Alessan22580517 : @Agenzia_Ansa Ma chi viene in un paese dove non si capisce più nulla? I turisti vanno in Svizzera, in Francia o in Spagna. - martymarty2020 : RT @valy_s: @AlexBazzaro Purtroppo non sbagli. Se ne vanno in Spagna. Un turista straniero vaccinato e con #greenpass deve farsi il tampone… -