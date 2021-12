In ricordo di Matteoli: il convegno sul futuro del centrodestra. La Russa: «Caro Altero, sei qui con noi» (video) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Saranno quattro anni tra due giorni che Altero Matteoli ci ha lasciato: il 18 dicembre 2017, l’ex ministro e storico esponente della destra italiana perdeva la vita in un tragico incidente sull’Aurelia, mentre tornava a Cecina, la sua città natale. Ieri, per ricordarlo nel segno della continuazione del suo impegno, l’associazione che ne porta il nome e che è intitolata anche alla “Libertà e il Bene Comune” ha organizzato un convegno, presso la sala conferenze della Fondazione An, dal titolo “Il Centro Destra ha un futuro?”. La Russa: «Matteoli sapeva affrontare i temi dell’oggi» Matteoli «sapeva affrontare i temi dell’oggi, della politica e dell’economia. Caro Altero, oggi ti consideriamo presente qui…», ha ricordato il vicepresidente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Saranno quattro anni tra due giorni checi ha lasciato: il 18 dicembre 2017, l’ex ministro e storico esponente della destra italiana perdeva la vita in un tragico incidente sull’Aurelia, mentre tornava a Cecina, la sua città natale. Ieri, per ricordarlo nel segno della continuazione del suo impegno, l’associazione che ne porta il nome e che è intitolata anche alla “Libertà e il Bene Comune” ha organizzato un, presso la sala conferenze della Fondazione An, dal titolo “Il Centro Destra ha un?”. La: «sapeva affrontare i temi dell’oggi»«sapeva affrontare i temi dell’oggi, della politica e dell’economia., oggi ti consideriamo presente qui…», ha ricordato il vicepresidente ...

