In marcia verso l’auto elettrica tra timori e speranze

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo ha definito i tempi per la sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che l’eliminazione graduale delle auto nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040.

Advertising

n3nownewnext : L’#Unioneeuropea frena nella marcia verso i 17 obiettivi sostenibili inseriti nell’#Agenda2030 dell’#ONU.… - Toro_News : ? | MATCHDAY La marcia di avvicinamento del #Torino verso la sfida di #CoppaItalia contro la Sampdoria ???? - Asia59631067 : RT @luda09762053: @jessica83962818 @SBruganelli Cattiverai che avuto Solei versò Gianmaria e Miri vi siete già dimenticata e ovvio che ades… - iLoveFiom : RT @FPCGILTorino: ??... E si fa giorno, sul #lavoro, sull'#uguaglianza, sul #futuro. Arrivata a #Milano, FP Cgil Torino marcia verso Arcode… - Giuliana2980 : RT @luda09762053: @jessica83962818 @SBruganelli Cattiverai che avuto Solei versò Gianmaria e Miri vi siete già dimenticata e ovvio che ades… -

Ultime Notizie dalla rete : marcia verso

Il Sole 24 ORE

Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzistaquota 5,64. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono ...... torniamo sul tema dei rincari perché il prezzo del gas, purtroppo, non arresta la suaal ... Anche perché all'orizzonte non si vede una prospettiva di calo se nonl'estate prossima. Che ...Stasera, alle 20.30, nel Salone Parrocchiale di Castagnole delle Lanze, la Compagnia Marionette Grilli porterà in scena “Il Natale di Gelindo” (marionette ...Brillante rialzo per il colosso dell'e-commerce, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,43%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...