In Italia 26.109 casi Covid, è nuovo record della quarta ondata (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi il nuovo record della quarta ondata: 26.109 casi, contro i 23.195 precedenti. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati sono 718.281, 84mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile al 3,6%. I decessi sono 123 (ieri 129), per un totale di 135.301 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ingressi del giorno, e arrivano a 917, mentre i ricoveri ordinari sono 29 in più (ieri +146), 7.338 in tutto. La regione con più casi ... Leggi su agi (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in, che fa segnare oggi il: 26.109, contro i 23.195 precedenti. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati sono 718.281, 84mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile al 3,6%. I decessi sono 123 (ieri 129), per un totale di 135.301 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministeroSalute. In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 47 unità (ieri +7) con ben 101 ingressi del giorno, e arrivano a 917, mentre i ricoveri ordinari sono 29 in più (ieri +146), 7.338 in tutto. La regione con più...

