In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Dicembre: I ritardi sulla terza dose azzerano il Green pass (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid-19. La quarta ondata Il ritardo nelle terze dosi azzera il Green pass. Cts: “Tamponi per i vaccinati” La campagna. Le 2 dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunicare il certificato Di Stefano Caselli Dicesi “normalità” Di Marco Travaglio Dopo 24 ore perse a domandarci cosa diavolo sia la “normalità” che Draghi “difende con le unghie e coi denti”, abbiamo finalmente capito. Normalità è il Green pass, anche turbodiesel, che dura 9 mesi per chi si fa un vaccino che ne dura 5 (se va bene); e che non c’è modo di revocare al L’intervista. Guido Silvestri “Mai più le chiusure, coi vaccini sono inutili. Lo dimostra la Svezia” Virologo Di G. Cal. L’avvocato Sisto già ci prova: se B. va al Colle, stop ai processi “Se Berlusconi dovesse essere eletto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid-19. La quarta ondata Il ritardo nelle terze dosi azzera il. Cts: “Tamponi per i vaccinati” La campagna. Le 2 dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunicare il certificato Di Stefano Caselli Dicesi “normalità” Di Marco Travaglio Dopo 24 ore perse a domandarci cosa diavolo sia la “normalità” che Draghi “difende con le unghie e coi denti”, abbiamo finalmente capito. Normalità è il, anche turbodiesel, che dura 9 mesi per chi si fa un vaccino che ne dura 5 (se va bene); e che non c’è modo di revocare al L’intervista. Guido Silvestri “Mai più le chiusure, coi vaccini sono inutili. Lo dimostra la Svezia” Virologo Di G. Cal. L’avvocato Sisto già ci prova: se B. va al Colle, stop ai processi “Se Berlusconi dovesse essere eletto al ...

