Advertising

disinformatico : Quali saranno gli 'effetti concreti su occupati, imprese e famiglie italiane' se si va avanti a fabbricare veicoli… - beppe_grillo : L'economia circolare può generare entro il 2030 un potenziale economico annuo da quasi 100 miliardi di euro per le… - ParliamoDiNews : Imprese italiane sempre più ottimiste. Report Banca Ifis - - Invitalia : Il progetto E-nternationalization, promosso oggi a @ExpoDubai, si inserisce nel quadro delle politiche a sostegno d… - Exportiamo : Mauro Alfonso (AD Simest): 'L’Africa è sempre più un terreno di opportunità per le imprese italiane, soprattutto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese italiane

Borsa Italiana

Una piattaforma che accompagni leagricolenella transizione tecnologica, digitale ed ecologica. Confagricoltura ha lanciato, nel corso dell'assemblea nazionale, il progetto HubFarm, che punta a una agricoltura 5.0 ......e culturali per massimizzare l'impatto delle iniziative diplomatiche. L'Innovation Centre offrirà una vasta gamma di servizi per le startup e lo sviluppo delle piccole e medie, dando ...ROMA (ITALPRESS) – La pandemia frena la corsa dei liberi professionisti. Sono 38 mila quelli che hanno chiuso i battenti nel 2020, con calo del -2,7% rispetto al 2019. I più colpiti sono stati gli stu ...Elena Zambon è stata proposta come modello di riferimento ai 69 giovani allievi CUOA che nella giornata di ieri hanno ricevuto l’ambito diploma ...