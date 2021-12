Immobile | visita al Bambino Gesù per un super tifoso

Advertising

ROMA - Campione in campo e fuori, Ciro. Quando qualcuno chiama, lui c'è sempre. Ieri l'attaccante della Lazio, a sorpresa, ha fattoal Bambino Gesù per abbracciare Giulio, tifoso biancoceleste di 15 anni in attesa di ...Ladiha dato conforto al ragazzo e aiuterà senza dubbio la famiglia in questa corsa contro il tempo.LADISPOLI/CERVETERI - Voleva incontrare il suo idolo, Ciro Immobile e lui è subito corso, insieme alla SS. Lazio al Bambin Gesù di Roma per realizzare il suo sogno. Protagonista è Giulio, il 15enne di ...Un cuore d’oro. E’ quello di Ciro Immobile, il bomber di Torre Annunziata. L’attaccante della Lazio ha incontrato Giulio, un giovane sportivo, portiere dell’under 16 del Cerveteri, in attesa di un del ...