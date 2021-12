Ilary Blasi | Tapiro d’Oro dopo le parole di Fabrizio Corona | “Gli mandavo le foto nuda? Secondo me si è innamorato” e rivela tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un altroper. Lo hato la stessa conduttrice nel primo pomeriggio di oggi 16 dicembre su Instagram, dov’è seguita da 1.8 milioni di persone. “Fresco, fresco”, ha scritto nel filmato in cui ilè poggiato sul sedile di un’automobile. Poi, poco, la moglie di Francesco Totti ha mostrato gli altri premi del Tg satirico di Canale 5: un sfilata di tapiri custoditi gelosamente. A questo punto la domanda sorge spontanea: come mai ha ricevuto il premio? Il mistero è presto svelato: ha a che fare con le ultime dichiarazioni disul suo conto: “a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le suenude”. Come ...