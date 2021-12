Ilary Blasi risponde a Fabrizio Corona: “Io gli mandavo le mie foto?” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ospite di un programma tv di Peppe Iodice, Fabrizio Corona qualche giorno fa ha fatto delle dichiarazioni particolari su Ilary Blasi. L’uomo ha rivelato che la conduttrice quando aveva 16 anni è andata da lui con la madre portando un book con delle foto svestita. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli ha raggiunto la moglie di Francesco Totti per portarle un tapiro d’oro. Ilary Blasi ha reagito nel migliore dei modi, con tanta ironia. “Che ha detto, che gli mandavo le mie foto senza vestiti? Senti, a sto punto penso che Fabrizio sia proprio innamorato di me. La verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”. L’inviato di Striscia la Notizia ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ospite di un programma tv di Peppe Iodice,qualche giorno fa ha fatto delle dichiarazioni particolari su. L’uomo ha rivelato che la conduttrice quando aveva 16 anni è andata da lui con la madre portando un book con dellesvestita. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli ha raggiunto la moglie di Francesco Totti per portarle un tapiro d’oro.ha reagito nel migliore dei modi, con tanta ironia. “Che ha detto, che glile miesenza vestiti? Senti, a sto punto penso chesia proprio innamorato di me. La verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”. L’inviato di Striscia la Notizia ha ...

