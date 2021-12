Ilary Blasi riceve il sesto tapiro dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona (Di giovedì 16 dicembre 2021) “foto nuda a 16 anni” è la rivelazione shock dell’ex Re dei paparazzi sulla Blasi. Striscia la Notizia in una news ci anticipa la vittoria del sesto tapiro per Ilary Blasi. La vittoria è legata alle nuove dichiarazioni shock di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. I due non sono nuovi ai diverbi ed ai litigi, noto è quello avvenuto nella terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare proprio della conduttrice. L’ha fatto in quanto ospite di Peppy Night Fest, condotto da Peppe Iodice su Canale 21. “La verità è che mi ama e mi vuole conquistare” Dice la Blasi a Staffelli nei confronti di Corona La rivelazione bomba su Ilary Blasi sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) “foto nuda a 16 anni” è la rivelazione shock dell’ex Re dei paparazzi sulla. Striscia la Notizia in una news ci anticipa la vittoria delper. La vittoria è legata alle nuoveshock di, l’ex re dei paparazzi. I due non sono nuovi ai diverbi ed ai litigi, noto è quello avvenuto nella terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare proprio della conduttrice. L’ha fatto in quanto ospite di Peppy Night Fest, condotto da Peppe Iodice su Canale 21. “La verità è che mi ama e mi vuole conquistare” Dice laa Staffelli nei confronti diLa rivelazione bomba susarebbe ...

Luxgraph : Sesto tapiro d’oro per Ilary Blasi - Italia_Notizie : Ilary Blasi, Tapiro d’Oro dopo le parole di Fabrizio Corona: “Gli mandavo le foto nuda? Secondo me si è innamorato”… - FQMagazineit : Ilary Blasi, Tapiro d’Oro dopo le parole di Fabrizio Corona: “Gli mandavo le foto nuda? Secondo me si è innamorato”… - forzaroma : Nuovo Tapiro d’oro per Ilary Blasi: la causa è Fabrizio Corona #asroma - jk_ismytime : che schifo striscia la notizia con ilary blasi -