Il video della ragazza che chiede aiuto perché non vuole il vaccino fa il giro del web (Di giovedì 16 dicembre 2021) chiede aiuto. Disperata dice di non voler fare il vaccino anti Covid. Dice di aver paura di un Tso, trattamento sanitario obbligatorio. È una ragazza quella che urla, mentre riprende con il telefonino un video che in queste ore, sta circolando nei canali Telegram soprattutto 'No Vax' e 'No Green Pass'. La ragazza, che non si capisce se si tratta di una minorenne sostiene di essere obbligata dai parenti a fare il vaccino. "Mi stanno obbligando, aiuto" è l'inizio del video, che sta facendo discutere. Poi si vedono persone con il camice e degli agenti della polizia locale. Dall'audio si comprende che il filmato è stato girato a Manerbio, in provincia di Brescia. L'articolo proviene da Nuova Società.

