(Di giovedì 16 dicembre 2021) La libertà di pensiero e di parola è sacrosanta. Ma quando si travalicano i limiti del buon senso, appigliandosi a paradossali fake news per sostenere una propria idea, il dibattito o si incendia o si spegne. Secondo Carlo, almeno a suo titolo personale, la strada da seguire è la secondaparlare con persone che utilizzano bufale per difendere il proprio ideale anti-vaccinista è inutile, oltre che degradante. Carlodice che è inutile dibattere con i no vax L’attore romano ha parlato (anche) di questo tema nell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, la trasmissione in onda sul canale Nove il mercoledì sera (qui il link al video). E lo ha fatto raccontando anche uno degli episodi paradossali che gli sono successi negli ultimi tempi e che lo hanno portato a fermare qualsiasi tipo di dibattito con i no vax. ...

neXtquotidiano : Il tassista no vax che ha detto a #Verdone che non si vaccina perché “ci mettono il 5G dentro” -

Sento i noparlare di "dittatura" e mi è venuto voglia di raccontare qualche mia personale esperienza su ... Lui impiegava 5 minuti per tradurlo al. In più di una occasione ho provato a ...Ed entra nella storia uno stranoche fa riprese Instagram e sul suo taxi ha una scritta in ... lo scrittore ritorna alle origini, all'amato Almost Blue e tra mascherine, no, no mask e ...PADOVA. «Non capisco le ragioni di chi non si vaccina, non mi sembra ci siano argomentazioni, ma il rifiuto è più una scelta di carattere emotivo che viene portata avanti. Capisco non si possa interve ...Anche quest’anno in forma ridotta proprio a causa della situazione sanitaria, si è svolto il tradizionale omaggio alla Madonna della Noli in Piazza Garibaldi, in occasione della Festività dell’Immacol ...