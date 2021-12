Il Sud Italia “resiste” alla pandemia: la fotografia di SRM e Confindustria (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Un Sud in ripresa che ha resistito all’impatto socioeconomico della pandemia e che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta”: parole che finalmente hanno sfumature che fanno ben sperare quelle che arrivano dal Check-up Mezzogiorno di Confindustria (Area Coesione Territoriale e Infrastrutture) e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Certo, bisognerà “consolidare” la crescita “cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure di rilancio, in particolare dal PNRR, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Sud”. Tra gli indicatori di maggiore spessore bisogna citare l’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale che dopo l’anno horribilis 2020 torna finalmente positivo, colmando il gap e riavvicinandosi ai valori registrati nel 2019. “Gli investimenti e le nuove imprese – recita ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Un Sud in ripresa che ha resistito all’impatto socioeconomico dellae che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta”: parole che finalmente hanno sfumature che fanno ben sperare quelle che arrivano dal Check-up Mezzogiorno di(Area Coesione Territoriale e Infrastrutture) e SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Certo, bisognerà “consolidare” la crescita “cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure di rilancio, in particolare dal PNRR, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Sud”. Tra gli indicatori di maggiore spessore bisogna citare l’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale che dopo l’anno horribilis 2020 torna finalmente positivo, colmando il gap e riavvicinandosi ai valori registrati nel 2019. “Gli investimenti e le nuove imprese – recita ...

