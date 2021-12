Il settimanale The Economist della famiglia Agnelli proclama l’Italia paese dell’anno nel giorno dello sciopero generale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nelilbritannico The, il cui primo azionista con il 43% è la Exor, hato. La motivazione ufficiale spiega che la Penisola “è cambiata” con Draghi, “un premier competente e rispettato a livello internazionale” e non si può negare che “sia migliore di un anno fa”. C’è “una maggioranza che ha sepolto le divergenze a sostegno di un programma di profonde riforme” in vista dei fondi del Recovery ed un’economia che si sta riprendendo meglio di quelle francesi e tedesche, scrive la rivista mettendo però in guardia sul “pericolo che questa insolita esplosione di ...

Il Fatto Quotidiano

l'Italia il "'Paese dell'anno 2021 per 'Economist ', la prestigiosa rivista di informazione finanziaria della 'City' di Londra. Un riconoscimento, spiega il, che non va al Paese 'più grande, al più ricco o al più felice', ma ...Non è merito della nazionale di calcio, ma il paese dell'anno, per l'Economist, è l'Italia. Come ogni anno ilproclama la sua Country ofYear, il paese 'che è migliorato di più' nel corso degli ultimi 12 mesi. E in questo caso la rivista tributa 'triumphal honours' all'Italia: e ripete: non è ...L’ufficialità si avrà solo domani col monitoraggio di Iss e Ministero ma a leggere i dati di oggi emerge che potrebbero passare il Natale in zona gialla oltre che Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Gi ...Non è merito della nazionale di calcio, ma il paese dell'anno, per l'Economist, è l'Italia . Come ogni anno il settimanale proclama la sua Country ...