Il ritorno | Emma Marrone e Fabrizio Rongione sul set di Latina | prima foto

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Al via ale riprese de Il, lungometraggio scritto e diretto da Stefano Chiantini con protagonisti. Sono iniziate a- e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino - le riprese del lungometraggio Il, scritto e diretto da Stefano Chiantini. Protagonisti del film(nella) e, la pellicola è prodotta da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. La direzione dellagrafia è affidata a Claudio Di Francesco, le scenografie sono di Valentina Scalia, i ...

Sono iniziate a Latina - e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino - le riprese del lungometraggio Il, scritto e diretto da Stefano Chiantini. Protagonisti del filmMarrone (nella prima foto ) e Fabrizio Rongione , la pellicola è prodotta da Andrea Petrozzi per World Video Production con ...