Il Riff di Marco Mengoni | ospita la giornalista Lilli Gruber

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A il “di” il cantautore ha scelto come sua ospite. Partendo dal suo libro “La guerra dentro” Martha Gellhorn e il dovere della verità (Rizzoli). Il cantautore e la celebreaffrontano il tema dell’emotività. Ilè caposaldo di questa nuova stagione I concetti di responsabilità, verità, indipendenza nella vita personale e professionale. Dell’importanza dell’informazione e di come è cambiato il modo di veicolarla e di accoglierla, sempre con uno sguardo alla carriera della, protagonista del racconto dell’attualità. Anche i giornalisti sono esseri umani. È da questo presupposto che parte, in un dialogo con lae storica ...

Advertising

annaliapacini : RT @Obi1K2: #ILRIFF Scopri Lilli Gruber di Il RIFF di Marco Mengoni su Amazon Music. - annaliapacini : RT @SusyDeLuca3: Buon ritorno! #ILRIFF - annaliapacini : RT @annaliapacini: @mengonimarco #IlRiff veramente molto interessante ..sono rimasta ad ascoltare veramente presa da questo discorso ..da… - annaliapacini : RT @annaliapacini: @mengonimarco #ILRIFF UN GRAN BEL RITORNO ...mi è piaciuta molto questa chiacchierata con @lilligruber sempre gr… - cri_mm : RT @AllMusicItalia: Nella prima puntata della seconda stagione de 'Il riff di Marco Mengoni', l'artista chiacchiera con Lilli Gruber...alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Riff Marco

Riparte giovedì 16 dicembre IldiMengoni . " Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse ilnella vita delle persone, nella mia e in quella degli altri. - racconta l'artista nel trailer ufficiale - Vi ho ...È da questo presupposto che parteMengoni , in un dialogo con la giornalista e storica inviata speciale di guerra Lilli Gruber, nella prima puntata della seconda stagione de " Ildi...Riparte giovedì 16 dicembre Il Riff di Marco Mengoni. “Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse il riff nella vita delle persone, nella mia e in q ...Marco Mengoni è uno dei cantautori italiani più amati degli ultimi anni. 1) Marco Mengoni ha confessato in diverse interviste di essere ipocondriaco. "Controllo le analisi a tutta la mia famiglia. Io ...