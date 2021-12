Il retweet di un contenuto xenofobo dell’account ‘Cultura a Milano’ e la spiegazione come fosse Antani

Idl3 : RT @culturamilano: Con riferimento ai retweet di un commento razzista attribuiti a questa pagina ci scusiamo è partito erroneamente un retw… - RobRe62 : RT @culturamilano: Con riferimento ai retweet di un commento razzista attribuiti a questa pagina ci scusiamo è partito erroneamente un retw… - fuori__luogo : RT @culturamilano: Con riferimento ai retweet di un commento razzista attribuiti a questa pagina ci scusiamo è partito erroneamente un retw… - culturamilano : Con riferimento ai retweet di un commento razzista attribuiti a questa pagina ci scusiamo è partito erroneamente un… - RaimondoSecci : @churchismo 'Sulla piattaforma di social media Twitter, un rapporto, o ottenere un rapporto, è quando le risposte a… -

Ultime Notizie dalla rete : retweet contenuto

Sky Tg24

Segue nella top 10 - sia per numero di like sia di- un cinguettio ironico pubblicato dallo ...il proprio sostegno a Fedez per il caso legato al Concerto del Primo Maggio e ildi ...Alle 8.25 di venerdì aveva totalizzato 13.674, 3.922 tweet di citazione e 171.626 "Mi piace"... Non visualizzi questo? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questoTwitter ,...L’intervento che ha dato il via alla polemica con la Rai in occasione del concerto del primo maggio è stato il tweet più chiacchierato del 2021 ...Twitter ha svelato gli argomenti più dibattuti del 2021 sulla propria piattaforma. C'è spazio per tutti i maggiori protagonisti.