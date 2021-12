Il «professore» Álvaro Morte rivela la sua battaglia contro il cancro | «Pensavo di morire»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel passato dell'attore spagnolo, ora famoso in tutto il mondo grazie alla serie Netflix La Casa di Carta, c'è un periodo doloroso. Quando aveva 30 anni ha dovuto affrontare una durissimaun tumore alla gamba

Advertising

redazionerumors : Álvaro Morte, il professore de La Casa di Carta, racconta della malattia e confessa 'pensavo di morire'… - infoitcultura : La Casa di Carta, Alvaro Morte e la lotta al tumore: paura per il Professore - infoitcultura : La casa di carta, il Professore Alvaro Morte e il cancro: «Pensavo di morire. Il segreto è restare ottimisti» - infoitcultura : Alvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta parla della drammatica malattia: 'Pensavo di morire' - infoitcultura : Alvaro Morte, «il professore» parla del cancro: «Prima del successo pensavo di morire» -

Ultime Notizie dalla rete : professore Álvaro

"Il" ha trovato la forza e il coraggio di andare avanti, sia umanamente che professionalmente, durante e dopo questa esperienza. Ildice addio a La casa di carta All'inizio di ...Ne La casa di carta il '' ha una soluzione per tutto, nella vita Alvaro Morte ha dovuto affrontare battaglie non facilmente pianificabili come succede nella celebre serie tv di Netflix. L'attore ha combattuto ...