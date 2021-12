Il preside no vax si autosospende da scuola pur di non fare il vaccino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una serie di cliché molto in voga all’interno dell’universo no vax. Poi lo stratagemma dell’autosospensione – celata dietro a un congedo per assistere a un familiare – per evitare di sottoporsi al vaccino, diventato – da ieri, mercoledì 15 novembre – obbligatorio per tutto il personale scolastico (ma anche per le forze dell’ordine). Questa è la storia di un del dirigente scolastico friuliano, preside dell’Istituto Comprensivo di Fiume Veneto, Flavio Piccolo che pur di non vaccinarsi ha deciso di sospendere se stesso dal suo ruolo. Flavio Piccolo, il preside no vax che si sospende per non farsi il vaccino A raccontare la storia di Flavio Piccolo è il quotidiano Il Gazzettino che ha riportato anche una serie di pensieri espressi, in forma pubblica, dal dirigente scolastico sospeso: dal “ricatto” del Green Pass per poter ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una serie di cliché molto in voga all’interno dell’universo no vax. Poi lo stratagemma dell’autosospensione – celata dietro a un congedo per assistere a un familiare – per evitare di sottoporsi al, diventato – da ieri, mercoledì 15 novembre – obbligatorio per tutto il personale scolastico (ma anche per le forze dell’ordine). Questa è la storia di un del dirigente scolastico friuliano,dell’Istituto Comprensivo di Fiume Veneto, Flavio Piccolo che pur di non vaccinarsi ha deciso di sospendere se stesso dal suo ruolo. Flavio Piccolo, ilno vax che si sospende per non farsi ilA raccontare la storia di Flavio Piccolo è il quotidiano Il Gazzettino che ha riportato anche una serie di pensieri espressi, in forma pubblica, dal dirigente scolastico sospeso: dal “ricatto” del Green Pass per poter ...

