Il premio “Le Cattedrali Letterarie Europee” 2021 il 18 dicembre a Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A Elio Germano, Kim Rossi Stuart ed altre eccellenze il prestigioso“Le, assegnato in passato, tra gli altri, a Ennio Morricone, Roberto Benigni, Umberto Eco, Carlo Verdone, Renzo Arbore. 18ore 17.30 Teatro Basilica L’importanza della conoscenza, la voglia di non far perdere di vista quello stretto legame tra cultura e arte che permette di elevarsi, soprattutto durante una profonda crisi sanitaria, economica e sociale come quella che stiamo vivendo. La lettura di un buon libro, la visione di un film, uno spettacolo in platea per vivere le emozioni del teatro. Un viaggio tra passato e presente per non dimenticare i grandi e dare un valore al futuro. Queste solo alcune delle premesse del prestigioso riconoscimento “Le ...