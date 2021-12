Il poker che dà le carte? Letta, Renzi, Giorgetti e Meloni Quirinale, il retroscena che taglia fuori Salvini e Conte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina l'appuntamento più importante per la politica, il 18 gennaio 2022 iniziano le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Anche se ufficialmente tutti aspettano il via libera alla Legge di Bilancio per aprire i giochi, sottotraccia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina l'appuntamento più importante per la politica, il 18 gennaio 2022 iniziano le votazioni in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Anche se ufficialmente tutti aspettano il via libera alla Legge di Bilancio per aprire i giochi, sottotraccia... Segui su affaritaliani.it

Advertising

OptaPaolo : 4 - La Juventus ha ottenuto il primo posto nel girone in tutte le ultime quattro edizioni di #UCL , dopo che era ar… - gallina_di : Ehi voi di @SkyTG24 dite a @piersileri che, più che un poker d’assi, i #TIRANNOSAURI hanno in mano un poker d’asini - anadiomenee : vivendo con mio fratello h24 assumo per osmosi anche la sua ansia (che è assurda ma lui da bravo giocatore di poker… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Quirinale: il poker che dà le carte? Letta, Renzi, Giorgetti, Meloni - Affaritaliani : Quirinale: il poker che dà le carte? Letta, Renzi, Giorgetti, Meloni -