Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 16 Dicembre 2021 – Video

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Dio ci assisterà e ci coronerà di un eterno trionfo”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità.vi proponiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie.… - tizianocaviglia : RT @Europarl_IT: ??????Il vincitore del Premio Sacharov 2021 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero è @navalny. Daria Navalnaya,… - Europarl_IT : ??????Il vincitore del Premio Sacharov 2021 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero è @navalny. Daria Nava… - mapegu : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie. #PadreDallOg… - monicamorabito : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie. #PadreDallOg… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Padre

... ha commentato Lee, riferendosi rispettivamente al nonno e aldell'attuale leader. 'Quando la Corea del Nord l'anno scorso ha varato la legge sul rifiuto dele della cultura reazionari,...... Corriere della Sera 25/12/1906), mi propongo di immaginare ile il giudizio di Einaudi di ... come amava dire Einaudi, nei panni del buondi famiglia. Nell'immediato dopoguerra Einaudi ...Milano, 15 dic. (askanews) - Conferenza stampa di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo e di Leonid Volkov, capo di gabinetto per ...Nella cantina di Michele Satta il ricambio generazionale va di pari passo con la tradizione. Nel 2017, quando aveva solo 26 anni, Giacomo Satta fresco di laurea in agraria ha assunto la conduzione del ...