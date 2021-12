Il Pd guadagna un punto nelle intenzioni di voto degli italiani Il M5s lo perde

Leggi su agi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Si avvicina la fine dell'anno, e con essa il momento dei bilanci. Per i partiti si tratta di un momento importante, anche perché il 2022 si aprirà con un appuntamento cruciale come l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Vincitori e sconfitti di quella delicatissima partita saranno individuati infatti anche sulla base dei rapporti di forza fotografati dai sondaggi proprio in queste settimane. E forse non è un caso che, dopo un lungo periodo di incertezza – i cui per mesi, nei sondaggi, ben quattro partiti sono stati racchiusi in pochi punti percentuali – oggi la nostra Supermedia mostra uno scenario che potremmo definire uno “smottamento cristallizzante”. Lo smottamento principale riguarda il Partito Democratico, cheultime settimane fa un balzo in avanti di oltre un, salendo al 21,7%. Curiosamente, il Movimento 5 Stelle ...