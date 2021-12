Il Papa e la crisi delle vocazioni: "Dobbiamo abituarci all’umiliazione" (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Umiliati, umiliati! Non so se mi sono spiegato. Dobbiamo abituarci all’umiliazione”. Parla della umiliazione dei numeri il Papa, il tema è la crisi di vocazioni. “Una cosa che richiama l’attenzione è il debilitarsi della Compagnia. Quando sono entrato in noviziato, eravamo 33.000 gesuiti. Ora quanti siamo? Più o meno la metà. E continueremo a diminuire di numero. Questo dato è comune a tanti Ordini e Congregazioni religiose. Ha un significato, - ha detto Bergoglio nel dialogo con i gesuiti nell’ultimo viaggio apostolico in Grecia e Cipro, reso noto dal direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro - e noi Dobbiamo chiederci quale sia”. “In definitiva - ha osservato Francesco - questa diminuzione non dipende da noi. La vocazione la manda il Signore. Se non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Umiliati, umiliati! Non so se mi sono spiegato.”. Parla della umiliazione dei numeri il, il tema è ladi. “Una cosa che richiama l’attenzione è il debilitarsi della Compagnia. Quando sono entrato in noviziato, eravamo 33.000 gesuiti. Ora quanti siamo? Più o meno la metà. E continueremo a diminuire di numero. Questo dato è comune a tanti Ordini e Congregazioni religiose. Ha un significato, - ha detto Bergoglio nel dialogo con i gesuiti nell’ultimo viaggio apostolico in Grecia e Cipro, reso noto dal direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro - e noichiederci quale sia”. “In definitiva - ha osservato Francesco - questa diminuzione non dipende da noi. La vocazione la manda il Signore. Se non ...

