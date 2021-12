Il nuovo Spider-Man sbanca al botteghino: incasso da 3 milioni di euro in un giorno, record da inizio pandemia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Spider-Man è tornato e ha subito sbancato al botteghino. Al primo giorno in sala, No Way Home ha messo insieme 3 milioni di euro di incasso in 600 cinema italiani. Nessun film aveva fatto segnare numeri simili in Italia dall’inizio della pandemia di Covid. File interminabili e lotta all’ultimo biglietto hanno caratterizzato un debutto attesissimo. «Per le sale è una scossa benefica, un film molto atteso che conferma il suo appeal e tutte le previsioni, dimostrando che l’esperienza in sala è differente da tutte le altre e non è morta», commenta il presidente Anec, Mario Lorini. «Bisogna continuare a lavorare affinché, in sicurezza come stiamo facendo ora, torni ad essere una abitudine per tutti i target». L’incasso da ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021)-Man è tornato e ha subitoto al. Al primoin sala, No Way Home ha messo insieme 3didiin 600 cinema italiani. Nessun film aveva fatto segnare numeri simili in Italia dall’delladi Covid. File interminabili e lotta all’ultimo biglietto hanno caratterizzato un debutto attesissimo. «Per le sale è una scossa benefica, un film molto atteso che conferma il suo appeal e tutte le previsioni, dimostrando che l’esperienza in sala è differente da tutte le altre e non è morta», commenta il presidente Anec, Mario Lorini. «Bisogna continuare a lavorare affinché, in sicurezza come stiamo facendo ora, torni ad essere una abitudine per tutti i target». L’da ...

