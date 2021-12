Il no-vax “pentito” Marco Marchesin non ha lavorato per AstraZeneca (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato un post su Facebook contenente due immagini. La prima mostra Marco Marchesin, il paziente sostenitore di tesi antivacciniste che dalla terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza aveva registrato un video per esortare i suoi follower a vaccinarsi contro la Covid-19. La seconda mostra il profilo LinkedIn di un uomo chiamato Marco Marchesin, che si descrive come un «product specialist» precedentemente impiegato presso l’azienda farmaceutica Chiesi Group, ma attualmente «in cerca di ricollocazione». La seconda immagine riporta anche il particolare di un campo del profilo LinkedIn intitolato “Aziende” e contenente il riferimento all’azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, produttrice di uno dei vaccini attualmente impiegati in Italia. Il post è ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato un post su Facebook contenente due immagini. La prima mostra, il paziente sostenitore di tesi antivacciniste che dalla terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza aveva registrato un video per esortare i suoi follower a vaccinarsi contro la Covid-19. La seconda mostra il profilo LinkedIn di un uomo chiamato, che si descrive come un «product specialist» precedentemente impiegato presso l’azienda farmaceutica Chiesi Group, ma attualmente «in cerca di ricollocazione». La seconda immagine riporta anche il particolare di un campo del profilo LinkedIn intitolato “Aziende” e contenente il riferimento all’azienda farmaceutica anglo-svedese, produttrice di uno dei vaccini attualmente impiegati in Italia. Il post è ...

