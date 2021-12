Il Natale nei vecchi Super8 da tutto il mondo a Venaria Reale (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'albero in bianco e nero, i regali, la tombola di plastica, le foto tutti insieme. È il Natale del passato che torna in tutta la sua bellezza e nostalgia grazie ai vecchi filmini di famiglia da tutto il mondo, cuore di una videoinstallazione a Venaria Reale, dove saranno proiettati per tutto il periodo natalizio. Il progetto "Home movie Christmas day", in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la partecipazione di 20 archivi e cineteche di film di famiglia di tutto il mondo, è realizzato da Archivio Superottimisti che dal 2007 raccoglie, archivia e digitalizza i vecchi film di famiglia Super8 e non solo.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'albero in bianco e nero, i regali, la tombola di plastica, le foto tutti insieme. È ildel passato che torna in tutta la sua bellezza e nostalgia grazie aifilmini di famiglia dail, cuore di una videoinstallazione a, dove saranno proiettati peril periodo natalizio. Il progetto "Home movie Christmas day", in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la partecipazione di 20 archivi e cineteche di film di famiglia diil, è realizzato da Archivio Superottimisti che dal 2007 raccoglie, archivia e digitalizza ifilm di famigliae non solo.video width="746" height="420" ...

