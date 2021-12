Il Napoli pensa già al dopo Manolas: il possibile sostituto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella giornata di ieri Kostas Manolas ha lasciato Napoli per dirigersi in Grecia. Il difensore azzurro aveva probabilmente un incontro per definire il suo passaggio all’Olympiacos, visto che dalla Grecia sono abbastanza sicuri del suo ritorno in patria a gennaio. Il Napoli, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato e forse aveva già intuito le intenzioni del calciatore greco, considerando che da inizio stagione Luciano Spalletti gli sta preferendo Amir Rrahmani. Perdere un giocatore come Kostas Manolas, però, a gennaio è una brutta perdita e gli azzurri devono trovare il modo per sostituirlo, soprattutto perché Kalidou Koulibaly sarà impegnato in Coppa d’Africa e solo Juan Jesus e Rrahmani non possono mantenere i tanti impegni che vedranno la squadra di Spalletti impegnata tra gennaio e febbraio. Il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella giornata di ieri Kostasha lasciatoper dirigersi in Grecia. Il difensore azzurro aveva probabilmente un incontro per definire il suo passaggio all’Olympiacos, visto che dalla Grecia sono abbastanza sicuri del suo ritorno in patria a gennaio. Il, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato e forse aveva già intuito le intenzioni del calciatore greco, considerando che da inizio stagione Luciano Spalletti gli sta preferendo Amir Rrahmani. Perdere un giocatore come Kostas, però, a gennaio è una brutta perdita e gli azzurri devono trovare il modo per sostituirlo, soprattutto perché Kalidou Koulibaly sarà impegnato in Coppa d’Africa e solo Juan Jesus e Rrahmani non possono mantenere i tanti impegni che vedranno la squadra di Spalletti impegnata tra gennaio e febbraio. Il ...

