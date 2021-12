“Il mondo di Francesco”, lo speciale di Sky per gli 85 anni di Papa Bergoglio. La clip di anticipazione sul capitalismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione degli 85 anni di Jorge Maria Bergoglio, Sky TG24 racconta, in uno speciale suddiviso in sei capitoli, Il mondo di Francesco, il pensiero del primo Papa gesuita e latinoamericano della storia. Lo speciale, una produzione originale di Sky TG24, firmato dal vaticanista Stefano Maria Paci, con la collaborazione di Laura Ceccherini e a cura di Roberto Palladino, sarà in onda sul canale di news alle 21.00 del 17 dicembre e disponibile On Demand. Papa Francesco si ispira dichiaratamente al Santo di Assisi: “Francesco è l’uomo della pace – disse nel 2013 spiegando la scelta -. E così è venuto il nome nel mio cuore: Francesco di Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione degli 85di Jorge Maria, Sky TG24 racconta, in unosuddiviso in sei capitoli, Ildi, il pensiero del primogesuita e latinoamericano della storia. Lo, una produzione originale di Sky TG24, firmato dal vaticanista Stefano Maria Paci, con la collaborazione di Laura Ceccherini e a cura di Roberto Palladino, sarà in onda sul canale di news alle 21.00 del 17 dicembre e disponibile On Demand.si ispira dichiaratamente al Santo di Assisi: “è l’uomo della pace – disse nel 2013 spiegando la scelta -. E così è venuto il nome nel mio cuore:di Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ...

