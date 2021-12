Il ministro Garavaglia non comprende la gravità della situazione | ' Mazzata inaspettata per il settore turistico'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Massimodel Turismo, in una intervista al CorriereSera, ha commentato le nuove restrizioni introdotte dal Governo con ordinanza delRoberto Speranza, come l'...

... risponde ilLa pensa così ildel Turismo Massimoche, un'intervista al Corriere della Sera, ribadisce la 'totale fiducia' nel premier Draghi, ma critica la stretta ai viaggi e in particolare ...Il ministro del turismo leghista sulle nuove restrizioni: "Ho totale fiducia in Draghi". Ci saranno "almeno altri 100 milioni a sostegno del settore" ...(Teleborsa) - Pur ribadendo la "totale fiducia" nel presidente Draghi, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha criticato la decisione sulla stretta ai viaggi, in particolare il poco dibattito.