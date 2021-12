Il marito le dà fuoco e perde una mano, Valentina ora ne ha una bionica: 'Sono una vera Wonder Woman' (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Dopo dieci anni ho di nuovo la mano sinistra, una protesi bionica fantastica. Ora sì che posso dire di essere una vera Wonder Woman'. commenta così la 'giornata epica' mostrando in un video su ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Dopo dieci anni ho di nuovo lasinistra, una protesifantastica. Ora sì che posso dire di essere una'. commenta così la 'giornata epica' mostrando in un video su ...

