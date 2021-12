Il lutto di Veronica Gentili | la mamma Netta Vespignani era famosissima

Leggi su ck12

(Di giovedì 16 dicembre 2021), sua madre erauna famosa pittrice e artista romana, infatti la conduttrice da sempre è cresciuta in una famiglia di artisti dove l’arte e la cultura erano all’ordine del giorno. Sua madre e suo padre lavoravano nel mondo dello spettacolo promuovendo l’arte, la cultura e soprattutto la pittura, sua madre era una vera e propria mercante d’arte e una pittrice dal talento unico., chi è la madreVestpignani la celebre mercante d’arte romana (Instagram)Suo padre era un noto pittore romano, la conduttrice ha dichiarato in alcune intervista di esser cresciuta in una famiglia all’insegna dell’arte, ci sono sempre stati quadri, sculture, mostre, ...