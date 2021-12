Il Grinch | un pellicola innovativa per il Natale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per la rubrica sui film Natalizi più belli oggi vi proponiamo laIldi Ron Howard del 2000 che deriva da un racconto di formazione diventato un libro. Jim Carrey interpreta un personaggio fantastico che odia ile vuole distruggerlo ad ogni costo. Si mostra freddo e cinico anche nei confronti dei bambini, ma in realtà nasconde un’animo dolce ma che è stato umiliato. Il suo compagno di avventure è un cane di nome Max che lo segue come un’ombra. Botte di: un western esilarante e folle Il: come nasce il personaggio? Ilè un racconto per bambini scritto in versi in rima dal Dr. Seuss, con illustrazioni dell’autore. Venne pubblicato come libro dalla Random House nel 1957. Il primo film d’animazione è uscito nel 1966 intitolato Il ...

