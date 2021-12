Il Green pass un successo tra i lavoratori domestici (Di giovedì 16 dicembre 2021) I lavoratori domestici hanno aderito in massa alla campagna vaccinale contro il Covid e il 94,8% ha il Green pass. È quanto rilevato dal report “Welfare, lavoro domestico e Green pass”, il primo elaborato nell’ambito di un progetto realizzato dal Censis per l’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. spf/fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ihanno aderito in massa alla campagna vaccinale contro il Covid e il 94,8% ha il. È quanto rilevato dal report “Welfare, lavoro domestico e”, il primo elaborato nell’ambito di un progetto realizzato dal Censis per l’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. spf/fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

