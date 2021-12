“Il Green Pass è un boomerang”, “Sbagliato puntare solo sui vaccini”: Travaglio ora dà ragione a FdI (Di giovedì 16 dicembre 2021) Clamoroso al Fatto quotidiano: ora Marco Travaglio sulla gestione della pandemia, su vaccini e Green Pass, parla come un esponente di Fratelli d’Italia. Se non ci credete, date un’occhiata all’editoriale odierno. «puntare solo sui vaccini – scrive in prima pagina Travaglio – è un errore. Spaccare il Paese col Green Pass è un boomerang. Concentrarsi solo sulla caccia ai no-vax serve a nascondere il disarmo degli altri strumenti anti-contagio e ad abbassare la guardia dei vaccinati. Pavoneggiarsi con la bugia dei primi della classe istiga gli italiani a rilassarsi per lo scampato pericolo». Posizioni che Fratelli d’Italia sostiene da tempo, in assoluta solitudine in Parlamento. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Clamoroso al Fatto quotidiano: ora Marcosulla gestione della pandemia, su, parla come un esponente di Fratelli d’Italia. Se non ci credete, date un’occhiata all’editoriale odierno. «sui– scrive in prima pagina– è un errore. Spaccare il Paese colè un. Concentrarsisulla caccia ai no-vax serve a nascondere il disarmo degli altri strumenti anti-contagio e ad abbassare la guardia dei vaccinati. Pavoneggiarsi con la bugia dei primi della classe istiga gli italiani a rilassarsi per lo scampato pericolo». Posizioni che Fratelli d’Italia sostiene da tempo, in assoluta solitudine in Parlamento. ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - TgLa7 : Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Por… - intelsgabuz : RT @Carl00__: Il rettile non mentiva: il green pass crea ambienti sicuri, infatti ristoranti e alberghi sono vuoti. - AntoniodeGrazi5 : RT @vitalbaa: @annapaolaconcia @lauracesaretti1 @petunianelsole Veramente qualcuno ha detto che bastava essere vaccinati, anzi avere il gre… -