il giorno dello sciopero di Cgil e Uil. I leader in piazza a Roma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Primo sciopero generale dell'esecutivo Draghi, a 8 anni di distanza dall'ultimo unitario, proclamato contro la manovra del governo Letta. E primo sciopero generale con i sindacati divisi dal 2014, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Primogenerale dell'esecutivo Draghi, a 8 anni di distanza dall'ultimo unitario, proclamato contro la manovra del governo Letta. E primogenerale con i sindacati divisi dal 2014, ...

Advertising

Agenzia_Italia : È il giorno dello #sciopero di Cgil e Uil. I leader in piazza a Roma _ Per Landini c'è bisogno di 'combattere una p… - vaticannews_it : #13dicembre #PapaFrancesco In questo stesso giorno, nel 1969 Jorge Mario Bergoglio, veniva ordinato sacerdote: 52 a… - CiccioniSe : RT @Moonlightshad1: Nel social raffinato, quello per utenti intelliGGenti oggi, giorno dello #scioperogenerale, in cima alle tendenze c'è M… - KotetsuJeegu : RT @Ventura_Stefano: E’ il giorno dello sciopero di quelli che difendono i dipendenti pubblici, ovvero la categoria ultragarantita e sempre… - LaraCrino : RT @emmevilla: REMINDER: I 100 morti al giorno di oggi impallidiscono rispetto ai 650 dello stesso periodo dell'anno scorso. Dal 1° ottobr… -