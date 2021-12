Il decennio di “regno” eremita di Kim | morto e risorto almeno sei volte

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Era il 1992. In una lussuosa villa a Pyongyang si tiene una festa di compleanno molto speciale per un bambino di otto anni. Tra i regali ne spicca uno in particolare. È un’uniforme da generale. Non un vestito di carnevale, ma un uniforme vera: è in miniatura, ma è assolutamente autentica, è la divisa di un generale dell’esercito popolare nordcoreano. Altri generali molto più anziani arrivano alla festa e si inchinano davanti al bambino di otto anni. Il suo nome è Kim Jong-un. Nel dicembre del 2011 l’ex bimbo grassottello ereditava il potere che prima di lui era stato di suo padre, Kim Jong-il, e prima di lui di suo nonno Kim Il-sung, quest’ultimo considerato il “padre della Patria” nordcoreana, nominato, dopo la sua morte “presidente eterno”. Oggi Kim Jong-un gestisce il potere assoluto nel suo, ma il presidente della nazione più ...