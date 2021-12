Il Covid decima il Real Madrid: la decisione della Liga sul match! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Covid decima il Real Madrid. Dopo gli ultimi tamponi molecolari ben sei giocatori, oltre al vice allenatore Davide Ancellotti, sono risultati positivi. C’era attesa nell’aria per capire se la partita in programma domenica contro il Cadice si sarebbe comunque disputata. Arriva ora la decisione della Liga sul match. Real Madrid-Liga Il match si disputera regolarmente, a condannare i blancos un articolo dello Statuto de LaLiga, per esattezza il 10.2. Nell’articolo è specificato che la condizione per poter dare inizio alla partita è quella di avere a disposizione almeno 7 giocatori della prima squadra. Con il Covid, l’asticella si è abbassata a 5, a ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilil. Dopo gli ultimi tamponi molecolari ben sei giocatori, oltre al vice allenatore Davide Ancellotti, sono risultati positivi. C’era attesa nell’aria per capire se la partita in programma domenica contro il Cadice si sarebbe comunque disputata. Arriva ora lasul match.Il match si disputera regolarmente, a condannare i blancos un articolo dello Statuto de La, per esattezza il 10.2. Nell’articolo è specificato che la condizione per poter dare inizio alla partita è quella di avere a disposizione almeno 7 giocatoriprima squadra. Con il, l’asticella si è abbassata a 5, a ...

