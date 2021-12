Il Covid colpisce la Premier | si valuta stop Tre positivi al Chelsea

Leggi su footdata

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La variante omicron che sta mettendo in ginocchio l’Inghilterra (nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono risultati positive 78.610 persone) non risparmia neanche laLeague. La partita Leicester-Tottenham in programma questa sera è stata rinviata per un focolaio tra le fila delle Foxes. Si tratta del quarto match di campionato slittato nell’ultima settimana a causa del coronavirus. E, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, potrebbe non essere ultima. Un alto funzionario del calcio inglese ha ammesso di aspettarsi “almeno 12 ulteriori” richieste di rinvio. MentreLeague e la English Football League, la seconda serie inglese, premono per continuare, c’è una crescente convinzione tra i medici dei club che unaforzato ai campionati sia sempre più probabile. Intanto, dopo latà di Mateo Kovacic, ...