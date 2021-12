Il Consorzio Roma Doc a Palazzo Colonna per uno speciale brindisi all'insegna della cultura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per partecipare all'evento, realizzato con il contributo di Arsial, sono obbligatorie la prenotazione - è sufficiente scrivere a comunicazione@vinidocRoma.it indicando la fascia oraria scelta - e l'... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per partecipare all'evento, realizzato con il contributo di Arsial, sono obbligatorie la prenotazione - è sufficiente scrivere a comunicazione@vinidoc.it indicando la fascia oraria scelta - e l'...

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio Roma Il Consorzio Roma Doc a Palazzo Colonna per uno speciale brindisi all'insegna della cultura Grandi etichette in festa per Natale. Sono trentaquattro le cantine del Consorzio di tutela vini Roma DOC che venerdì 17 dicembre, dalle 17 alle 21.30, accoglieranno gli appassionati presso la Coffee House di Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli, a Roma, per uno ...

Carige, il Fondo boccia l'offerta di Bper La banca modenese ha chiesto un esborso da un miliardo al consorzio obbligatorio tra le banche guidato da Salvatore Maccarone ma, nel corso della riunione convocata a Roma, è emersa una vasta ...

Il Roma Doc si presenta al pubblico Prosegue con successo il viaggio dei Vini DOC Roma nelle dimore storiche della capitale: dopo le tappe di Palazzo Ferrajoli e Palazzo Patrizi ...

