Il Comune di Genova tira dritto sull’ospedale Galliera: un nuovo edificio incomberà sull’area vincolata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Comune di Genova ha nuovamente approvato il lotto 1 del progetto definitivo del nuovo Ospedale Galliera. Si tratta di una riproposizione del progetto, senza l’originaria previsione di nuove residenze, che è stato annullato dal Tar Liguria su ricorso di alcuni cittadini residenti nel quartiere genovese di Carignano e per il quale il Galliera ha presentato appello, pendente al giudizio del Consiglio di Stato. Un progetto di grande impegno economico, limitandosi all’esame della sola scatola ospedaliera, i cui costi (154 milioni di euro) saranno totalmente a carico delle finanze pubbliche. Il nuovo edificio, a forma di monoblocco, incomberà sul corpo monumentale vincolato, saturando l’area circostante e impedendone la visuale. Come ricorda la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildiha nuovamente approvato il lotto 1 del progetto definitivo delOspedale. Si tratta di una riproposizione del progetto, senza l’originaria previsione di nuove residenze, che è stato annullato dal Tar Liguria su ricorso di alcuni cittadini residenti nel quartiere genovese di Carignano e per il quale ilha presentato appello, pendente al giudizio del Consiglio di Stato. Un progetto di grande impegno economico, limitandosi all’esame della sola scatola ospedaliera, i cui costi (154 milioni di euro) saranno totalmente a carico delle finanze pubbliche. Il, a forma di monoblocco,sul corpo monumentale vincolato, saturando l’area circostante e impedendone la visuale. Come ricorda la ...

