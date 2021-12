Il codice deontologico dei medici diventa un film (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ippocrate ritorna sulla Terra, dopo 2400 anni. E piomba a Bologna, per capire cosa ne è del mondo, dei medici, delle persone. È la trama del film “Il codice deontologico”, realizzato dall’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ippocrate ritorna sulla Terra, dopo 2400 anni. E piomba a Bologna, per capire cosa ne è del mondo, dei, delle persone. È la trama del“Il”, realizzato dall’Ordine deiChirurghi e degli Odontoiatri di Bologna. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Il codice deontologico dei medici diventa un film - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il codice deontologico dei medici diventa un film - - Italpress : Il codice deontologico dei medici diventa un film - OpiTorino : ?? Art. 4 del Codice deontologico: 'Il tempo di relazione è tempo di cura' L’#infermiere si fa garante che la pers… - dionisia_app : @Agenzia_Ansa Un giornalista di @Agenzia_Ansa no vax finito in TI 'Vaccinatevi'!... è fake!? Come la vostra, la di… -