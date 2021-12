Il Capo Perfetto, clip esclusiva del film con Javier Bardem (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Capo Perfetto è il film di cui vi presentiamo una clip esclusiva: la pellicola con Javier Bardem arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 dicembre. Il Capo Perfetto, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il film con Javier Bardem che ha stabilito un nuovo record ottenendo 20 nomination ai premi Goya 2022. La pellicola arriverà nelle sale italiane giovedì 23 dicembre e sarà distribuita da Bim Distribuzione. Nella clip che potete vedere sopra Blanco arriva davanti alla sua fabbrica mentre un individuo sta protestando per il suo licenziamento. Un giornalista si avvicina alla sua macchina e si dice pronto a raccontare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilè ildi cui vi presentiamo una: la pellicola conarriverà nelle sale italiane il prossimo 23 dicembre. Il, di cui vi presentiamo una video, è ilconche ha stabilito un nuovo record ottenendo 20 nomination ai premi Goya 2022. La pellicola arriverà nelle sale italiane giovedì 23 dicembre e sarà distribuita da Bim Distribuzione. Nellache potete vedere sopra Blanco arriva davanti alla sua fabbrica mentre un individuo sta protestando per il suo licenziamento. Un giornalista si avvicina alla sua macchina e si dice pronto a raccontare ...

Javier Bardem ospite a Che Tempo Che Fa Il Premio Oscar Javier Bardem sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 19 dicembre su Rai3. Il pluripremiato attore è protagonista del folgorante " Il capo perfetto ", pellicola diretta da Fernando León de Aranoa, in uscita nelle sale giovedì 23 dicembre e candidata all'Oscar per il Miglior film straniero per la Spagna. Bardem ha vinto l'Oscar nel ...

