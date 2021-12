I volantini no vax sulle scuole contro il vaccino ai bambini: “Da genitori a carnefici” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Da genitore a carnefice” è lo slogan della propaganda no vax che ora sta prendendo di mira le scuole con il volantinaggio. Davanti a diversi istituti di Bari – come riportato da Open – sono stati infatti affissi fogli di carta riconducibili al “Comitato proteggiamo i bambini”, del quale viene anche fornito un indirizzo email, sui quali vengono riportate alcune informazioni false sui vaccini, peraltro con errori grammaticali. “Il vaccino Pfizer o Moderna ‘hanno’ tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che i vaccini tradizionali non hanno”, si legge. Non è un caso che queste scritte appaiano oggi, 16 dicembre, data scelta per il vaccine day pediatrico della Regione Puglia. Oltre tre milioni di somministrazioni previste per bambini dai 5 agli 11 anni, che potranno ricevere la prima dose in 151 ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Da genitore a carnefice” è lo slogan della propaganda no vax che ora sta prendendo di mira lecon il volantinaggio. Davanti a diversi istituti di Bari – come riportato da Open – sono stati infatti affissi fogli di carta riconducibili al “Comitato proteggiamo i”, del quale viene anche fornito un indirizzo email, sui quali vengono riportate alcune informazioni false sui vaccini, peraltro con errori grammaticali. “IlPfizer o Moderna ‘hanno’ tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che i vaccini tradizionali non hanno”, si legge. Non è un caso che queste scritte appaiano oggi, 16 dicembre, data scelta per il vaccine day pediatrico della Regione Puglia. Oltre tre milioni di somministrazioni previste perdai 5 agli 11 anni, che potranno ricevere la prima dose in 151 ...

