I sorteggi di Nations League LIVE: il girone dell'Italia, attesa per gli Azzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021) I prossimi mesi per la Nazionale italiana si preannunciano caldissimi. La squadra di Roberto Mancini non potrà permettersi passi falsi, prima le qualificazioni al Mondiali in Qatar del 2022, poi la Nations League. L'Italia si trova in prima fascia insieme a Francia, Spagna e Belgio. Le 16 squadre saranno divise in quattro gironi da quattro squadre, i match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022. In seconda fascia squadre del calibro di Portogallo, Olanda e Germania, in terza Inghilterra, Polonia e Croazia, più agevole la quarta ma con qualche insidia. Queste le fasce del sorteggio della Lega A: Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

